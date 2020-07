Poletni Dnevi poezije na Križevniški z devetimi literarnimi izbranci

Ljubljana, 2. julija - V Mini teatru so med koronavirusno pandemijo razpisali literarni natečaj, na katerega je kar 69 pesnic in pesnikov poslalo svojo pesem za objavo na križevniških klopeh. Na programu Dnevov poezije na Križevniški ulici se jih bo ob četrtkih do septembra predstavilo devet, vizualno upodobljene pesmi pa so že na ogled na klopeh Mini teatra.