Stekla bo obnova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem

Ljubljana, 4. julija - V ponedeljek bodo stekla gradbena dela za obnovo 11,2 kilometra smernih vozišč pomurske avtoceste na odseku med Mursko Soboto in Turniščem, so sporočili iz Darsa. V prvi fazi, ki bo trajala predvidoma en mesec, bosta zaprta prehitevalna pasova. V okviru celotne štirimesečne obnove namerava Dars obnoviti tudi priključka Murska Sobota in Lipovci.