Za proizvajalca razkužil Kimi epidemija nova priložnost za rast

pogovarjal se je Matej Luzar

Trzin, 8. julija - Proizvajalec dezinfekcijskih sredstev Kimi je med epidemijo covida-19 zabeležil močno rast povpraševanja, naročila nekaterih partnerjev pa so zaradi prekinitve dejavnosti skoraj usahnila. Kot je za STA dejala direktorica Mateja Imperl, v prihodnje načrtujejo predvsem naložbe v skladiščenje in logistiko, nove zaposlitve pa tudi v razvoju in prodaji.