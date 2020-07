Festival Lent bo letos zaključil poletje

Maribor, 4. julija - Festival Lent letos izjemoma ne bo odprl poletja, kot je to tradicionalno počel, temveč zaključil. Odvijal se bo od 21. do 29. avgusta, večinoma na manjših, intimnejših prizoriščih, saj so se zaradi omejitev zaradi novega koronavirusa morali odpovedati množičnejšim dogodkom. Zaradi tega tudi ne bo Glavnega odra, ne na Dravi, ne kje drugje.