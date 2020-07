Črna Gora uzakonila istospolne poroke

Podgorica, 2. julija - Črnogorski parlament je v sredo z glasovi poslancev dela vladajoče koalicije in dveh opozicijskih strank potrdil zakon o istospolnih partnerstvih. Zakon istospolnim partnerjem poleg sklepanja zakonskih zvez in pravice do dedovanja daje še vrsto pomembnih pravic ter jih tako v veliki meri izenačuje s heteroseksualnimi pari.