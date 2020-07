Neurje najbolj prizadelo Trbovlje in Hrastnik

Trbovlje, 2. julija - Vremenska fronta z neurjem in točo je v sredo zvečer prešla območja občin Črna na Koroškem, Hrastnik, Trbovlje, Vransko, Šentilj, Sveti Tomaž in Puconci. Neurje je bilo najmočnejše v trboveljski in hrastniški občini. Na Vranskem je padala toča v velikosti oreha, ki je v nekaj minutah pobelila tla, največ škode pa je bilo na poljščinah.