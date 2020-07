Tokio, 2. julija - Azijske borze so danes sledile pozitivnim trendom, ki jih je v sredo zastavil ameriški Wall Street. Vlagatelje so spodbudile različne gospodarske objave po svetu, ki so bile boljše od pričakovanj. Prav tako velike upe polagajo v razvoj obetajočega se cepiva zoper novi koronavirus.