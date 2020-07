Tesla prehitela Toyoto kot tržno najbolj vredno avtomobilsko podjetje

New York, 2. julija - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v sredo prehitel japonskega velikana Toyota na vrhu lestvice proizvajalcev avtomobilov z največjo tržno vrednostjo na svetu. Naziv je Tesla osvojil, čeprav v primerjavi s Toyoto izdela in proda zanemarljivo število vozil in doslej še nikoli ni ustvaril letnega dobička.