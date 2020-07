Policija v Seattlu ukinila avtonomno protestno območje v središču mesta

Seattle, 2. julija - Močne policijske sile so v sredo odstranile protestnike z območja v središču ameriškega mesta Seattle, ki so si ga prisvojili med protesti proti policijskemu nasilju in ga razglasili za avtonomno okupirano območje brez policije. Mestnim oblastem je bilo "revolucije" dovolj po dveh odmevnih strelskih obračunih, ki sta zahtevala dve življenji.