Televizija Fox News zaradi spolnega nadlegovanja odpustila še enega voditelja

New York, 2. julija - Televizija Fox News je v sredo prekinila delovno razmerje z 48-letnim voditeljem in nekdanjim dopisnikom v Beli hiši Edom Henryjem, ker ga je sodelavka obtožila neprimernega spolnega obnašanja na delovnem mestu pred nekaj leti. Ni jasno, kaj je storil, odpustili pa so ga po preiskavi.