Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili neenotno. Indeks Nasdaq je s pomočjo uspešnega poslovanja tehnoloških velikanov kot sta Amazon in Netflix končal rekordno, industrijski indeks Dow Jones pa je zaradi ponovne rasti okužb s koronavirusom v ZDA trgovanje sklenil v rdečem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.