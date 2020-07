Everton premagal tretejuvrščeni Leicester

Ljubljana, 1. julija - Nogometaši Evertona so v 32. krogu angleškega prvenstva premagali tretejuvrščeni Leicester z 2:1. Ekipa iz Liverpoola si je pot do zmage tlakovala že v prvem polčasu, ko sta zadela Brazilec Richarlison in Islandec Gylfi Sigurdsson, v drugem polčasu pa je častni gol za gostujočo zasedbo zabil Nigerijec Kelechi Iheanacho.