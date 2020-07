Krimovke obljubljajo srčno igro v ligi prvakinj

Ljubljana, 1. julija - Rokometašice Krima Mercatorja so na današnjem žrebu na Dunaju dobile tekmice v prenovljeni ligi prvakinj. V prihodnji sezoni bodo v prvem delu tekmovanja igrale v skupini A, v njej so tudi Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta in Bietigheim.