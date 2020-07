Varnostni svet ZN zaradi lažjega boja proti covidu-19 pozval k zaustavitvi konfliktov

New York, 1. julija - Varnostni svet Združenih narodov je danes soglasno sprejel resolucijo, v kateri poziva k zaustavitvi konfliktov, da bi se lažje borili proti pandemiji covida-19. To je prva izjava VS ZN o pandemiji in njegov prvi poziv od začetka izbruha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.