24ur: Direktor NPU zavrnil navedbe o politični motiviranosti hišnih preiskav

Ljubljana, 1. julija - Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Igor Lamberger je zavrnil navedbe o politični motiviranosti hišnih preiskav glede domnevno spornih poslov z medicinsko opremo. Kriminalisti so dokazali, da njihovo delo vodita izključno načeli zakonitosti in strokovnosti ter da so pri tem nepristranski, je dejal za spletni portal 24ur.