Celjani in Ljubljančanke z velikani rokometa v elitnih evropskih ligah

Dunaj, 1. julija - Po današnjem žrebu so znani tekmeci Celja Pivovarne Laško in Krima Mercatorja v prenovljeni ligi prvakov oziroma prvakinj, kjer bo v obeh najmočnejših evropskih tekmovanjih v sezoni 2020/21 nastopilo po 16 najboljših rokometnih moških in ženskih ekip na stari celini.