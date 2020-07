Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali dogovor o regresu

Ljubljana, 1. julija - Pogajalski skupini vlade in sindikatov javnega sektorja so po današnjem srečanju parafirali dogovor o višini regresa za letni dopust v letu 2020. Javni uslužbenci, ki so umeščeni do vključno 20. plačnega razreda, bodo dobili 1050 evrov, enako kot lani. Tisti z višjimi plačnimi razredi pa ostanejo pri minimalni plači, torej pri 940 evrih.