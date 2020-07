V Srbiji več kot 270 novih primerov okužbe s koronavirusom

Beograd/Sarajevo/Skopje, 1. julija - V Srbiji so danes potrdili 272 novih primerov koronavirusa, štiri osebe pa so umrle. Razmere se ne umirjajo niti v Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji, kjer so potrdili po več kot 100 novih primerov okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije.