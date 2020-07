Podpisano pismo o nameri za vzpostavitev mreže brezogljičnih šol

Celje, 1. julija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je z ravnateljema OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani in III. OŠ Celje, Gregorjem Pečanom in Aleksandrom Verhovškom, podpisal pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol. Njegov namen je sistematično zmanjševati ogljični odtis šol in v tem pogledu vzgajati mladostnike.