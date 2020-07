Iran, Rusija in Turčija na pogovorih o napredku v Siriji

Moskva, 1. julija - Predsedniki Irana, Rusije in Turčije so danes preko videokonference poskušali najti skupno pot, ki bi vodila v mir v Siriji, kjer že leta divja državljanska vojna. Strinjali so se, da si želijo miru v državi in da bi morala biti rešitev politične narave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.