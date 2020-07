Počivalšek: Ne nameravam odstopiti, imam polno podporo premierja za nadaljnje delo

Ljubljana, 1. julija - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek po torkovih hišnih preiskavah ne namerava odstopiti, prav tako ima polno podporo premierja Janeza Janše za nadaljnje delo, je dejal v današnjem odzivu. Do preiskave ni brezbrižen, s preiskovalci je sodeloval in predložil vse dokaze. Pričakuje, da bodo svoje delo opravili konstruktivno in hitro.