Na Biokovu v Dalmaciji odprli sprehajališče v oblakih

Zagreb/Makarska, 1. julija - V naravnem parku gorovja Biokovo nad hrvaškim turističnim mestom Makarska so danes slovesno odprli razgledno ploščad v obliki podkve s steklenimi tlemi in zaščitno ograjo. Prvo "sprehajališče v oblakih" na Hrvaškem je ob robu prepada na višini 1228 metrov. S ploščadi se ponuja pogled na morje in stene Biokova s ptičje perspektive.