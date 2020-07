Slovenija se je pridružila skupni izjavi EU o zakonu o nacionalni varnosti v Hongkongu

Ljubljana, 1. julija - Slovenija se je pridružila skupni izjavi Evropske unije, v kateri poudarja, da podpira stabilnost in napredek Hongkonga ob spoštovanju načela ena država, dva sistema ter se zavzema za ohranitev visoke stopnje avtonomnosti Hongkonga, ki je zajeta v temeljnem zakonu in mednarodnih zavezah, so za STA sporočili z MZZ.