ZN: Globalnemu turizmu grozi do 3300 milijard dolarjev izpada

Ženeva, 1. julija - Kriza, ki jo je povzročil novi koronavirus, bi lahko globalnemu turizmu odnesla od 1200 do 3300 milijard dolarjev prihodkov, je sporočila Konferenca ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD). Med potencialno najbolj prizadetimi so številne revnejše države, povzema francoska tiskovna agencija AFP.