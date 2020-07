Več tisoč ljudi v Gazi protestiralo proti priključitvi delov Zahodnega brega

Gaza, 1. julija - Več tisoč Palestincev se je danes v Gazi zbralo na protestih proti izraelskim načrtom priključitve delov Zahodnega brega. V rokah so vihteli palestinske države in vzklikali slogane proti Izraelu in načrtu ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Bližnji vzhod, poroča nemška tiskovna agencija dpa.