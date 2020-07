EU z novim programom v razvoj znanj in spretnosti odraslih

Bruselj, 1. julija - Evropska komisija je v evropskem programu znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost določila cilje v zvezi z izpopolnjevanjem in prekvalifikacijo. Do 2025 naj bi bilo realiziranih 540 milijonov usposabljanj za odrasle, število odraslih z osnovnimi digitalnimi znanji v EU pa bi se povečalo na 230 milijonov.