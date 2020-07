Na Ajdovskem strmoglavil in se huje poškodoval jadralni padalec

Ajdovščina, 1. julija - Na območju Podrte gore na Ajdovskem v bližini vzletišča Kovk je v nedeljo strmoglavil in se hudo poškodoval jadralni padalec. Mimoidoči so na pomoč poklicali ajdovske gorske reševalce. Ti so poškodovanega s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.