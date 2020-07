Več kot četrtino nočitev na Hrvaškem do konca junija ustvarili Slovenci

Zagreb, 1. julija - Hrvaško je v prvih šestih mesecih obiskalo 1,6 milijonov turistov, ki so ustvarili 7,6 milijonov nočitev. To je približno 30 odstotkov številk iz enakega lanskega obdobja, je povedal direktor hrvaške turistične skupnosti (Htz) Kristjan Staničić. Med turisti iz tujine so bili najštevilnejši Slovenci s 26-odstotnim deležem.