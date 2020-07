Samoplačniška testiranja na okužbo z novim koronavirusom predvsem za odhod v tujino

Ljubljana, 4. julija - Z uvedbo samoplačniškega testiranja na okužbo z novim koronavirusom so prebivalci Slovenije in tujci, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, dobili možnost za testiranje, tudi ko to ni bilo strokovno utemeljeno. To možnost so izkoristili predvsem ob potovanju v države, ki so za vstop zahtevale negativen rezultat brisa na okužbo.