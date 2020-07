Festival Ljubljana bo kljub koronakrizi bogatil poletje v prestolnici

Ljubljana, 1. julija - S koncertom na Kongresnem trgu, na katerem bosta zazvenela Beethovnova 9. simfonija in 3. klavirski koncert, se bo drevi začel 68. Ljubljana Festival. Kljub omejitvam zaradi koronakrize bo življenje v prestolnici bogatil do 30. avgusta. Večina dogodkov bo na Kongresnem trgu in v preddverju Križank, komorni koncerti pa v Viteški dvorani Križank.