V Slovenj Gradcu podprli idejo nadgradnje bazenskega kompleksa

Slovenj Gradec, 1. julija - Medtem ko je gradnja novega bazenskega kompleksa skupaj s parkom urbanih športov v Slovenj Gradcu že v teku, so svetniki Mestne občine Slovenj Gradec danes podprli idejno zasnovo nadgradnje tega projekta še s parkom motoričnih igral in bazenom s skakalnico. S tem so, tako župan Tilen Klugler, prisluhnili želji mnogih Slovenjgradčanov.