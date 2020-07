Okužbe z novim koronavirusom v torek v devetih občinah

Ljubljana, 1. julija - V torek so primere okužb z novim koronavirusom potrdili v devetih občinah, štiri v Ljubljani, dve v Moravčah in po eno v Kopru, Ravnah na Koroškem, Radovljici, Sevnici, Miklavžu na Dravskem polju, Ajdovščini in Ptuju. Primere okužb so doslej potrdili v 157 občinah.