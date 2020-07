Aplikacija za morske prevoze bo zaživela prihodnje leto

Portorož, 5. julija - Zaradi negotovih razmer v času epidemije bo aplikacijska platforma Wayv, s katero bo mogoče iskati in ponujati morske prevoze, namesto letos zaživela šele naslednje leto. Velik del projektnih aktivnosti je sicer potekal nemoteno, do zdaj pa so zabeležili 80 prevoznikov, zainteresiranih za vključitev v projekt.