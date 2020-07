V Kopru za večjo varnost mešane patrulje redarjev in policistov

Koper, 1. julija - Koprski redarji in policisti so se tudi letos združili v skupni akciji zagotavljanja večje varnosti v mestu. Z mešanimi patruljami bodo skrbeli za varnost na javnih površinah, namenjenih pešcem, nadzor in preprečitev kršitev javnega reda in miru, v času povečanega obiska mesta pa tudi za nadzor nad vandalizmom in beračenjem.