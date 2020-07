Letošnji festival Kurja polt bo izveden omejeno in na obroke

Ljubljana, 5. julija - S projekcijo finskega filma Psi ne nosijo hlač se bo 9. julija na Kinodvorovem kinodvorišču začel festival žanrskega filma Kurja polt. Mesece po prvotno načrtovanem datumu in v omejeni izvedbi bodo predstavili Kurjo polt 7: Na obroke, ki bo s posamičnimi filmskimi projekcijami na drugih festivalih in v različnih kinodvoranah potekala do decembra.