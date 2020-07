V Galeriji Fotografija razstava Prešernovega nagrajenca Stojana Kerblerja

Ljubljana, 1. julija - V Galeriji Fotografija je od danes na ogled razstava letošnjega Prešernovega nagrajenca Stojana Kerblerja. Kot so sporočili, je "razstava poklon pomembnemu človeku, velikemu mojstru fotografije in dolgoletnemu sopotniku Galerije Fotografije". Odprta bo do 10. avgusta.