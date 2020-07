Ljubljana, 24. julija - Od prve odpovedi kvalifikacijskih tekmovanj za olimpijske igre v Tokiu 2020 do razglasitve novega datuma iger leta 2021 sta minila le dobra dva meseca. Namesto od 24. julija do 9. avgusta 2020 bodo OI potekale od 23. julija do 8. avgusta 2021.