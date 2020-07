Tokio 2020: Odprtje in zaprtje iger v Tokiu po skrajšanem programu

Tokio, 24. julija - Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile po pandemiji novega koronavirusa prestavljene na drugo leto, vseskozi iščejo načine za racionalizacijo in poenostavitev iger. Mestna guvernerka Yuriko Koike je že namignila, da bodo odprtje in konec iger izpeljali v skrajšanem programu ter omejili število gledalcev v dvoranah.