Donacija korespondence Zorana Mušiča obogatila arhiv Moderne galerije

Ljubljana, 1. julija - Iz Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) sporočajo, da so prejemniki donacije korespondence Zorana Mušiča, ki vsebuje Mušičeve predvojne in povojne korespondence s slikarjem Miho Malešem. Donacija vsebuje več kot 20 enot, poleg pisem, dopisnic in razglednic tudi fotografsko gradivo, so sporočili iz galerije.