Na Ljubljanskem gradu razstava plakatov ob 40-letnici skupine Laibach

Ljubljana, 1. julija - V Galeriji S na Ljubljanskem gradu je od danes na ogled razstava plakatov Laibach: Svoboda vodi ljudstvo, ki obeležuje 40 let delovanja skupine Laibach. V tem času so za koncerte, gledališke predstave, filme in razstave skupine Laibach nastali številni plakati. Izbor opozarja na osnovne značilnosti delovanja skupine na področju vizualne umetnosti.