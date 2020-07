Filmski teden Evrope se bo letos raztegnil čez vse poletje

Izola/Sežana/Ajdovščina, 1. julija - Filmski teden Evrope, ki se začenja danes, bo letos izjemoma zaradi razmer, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, projekcije sodobnih evropskih filmov pod zvezdami ponujal med julijem in septembrom. Zvrstilo se bo 26 brezplačnih projekcij, vsi izbrani filmi so prejemniki sredstev EU za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije.