Iz trgovska centra v Celju ženski odtujili več vrednejših predmetov

Celje, 1. julija - Iz trgovskega centra v Celju sta dve ženski v torek odtujili več vrednejših predmetov in potem pobegnili. Ena izmed osumljenih je močnejše postave, stara okoli 50 let, kratkih las segajočih do vratu, druga je stara od 30 do 40 let, visoka okoli 170 centimetrov. Oblečeni sta bili v kratki majici svetlejše barve, govorili sta angleško in nemško.