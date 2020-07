Žlender znova spoznan za krivega napeljevanja k trojnemu umoru v Beogradu

Maribor, 1. julija - Alexander Žlender, ki mu na mariborskem okrožnem sodišču sodijo še tretjič, je bil danes znova spoznan za krivega napeljevanja k trojnemu umoru v Beogradu pred 27 leti. Sodnica Andreja Lukeš je prišla do enakih zaključkov kot na prvotnem sojenju in mu prisodila 14 let zapora. Obramba je napovedala novo pritožbo.