Tokio 2020: Preložitev OI na 2021 edina prava odločitev

Ljubljana, 24. julija - Športniki, nacionalni olimpijski komiteji in športne zveze po vsem svetu so pozdravili odločitev japonskih prirediteljev poletnih olimpijskih iger 2020 in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki so konec marca za leto dni preložili igre. Tudi predsednik slovenskega olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec meni, da je le prevladal zdrav razum.