Lastniki gozdov lahko aprilski in majski izpad dohodka uveljavljajo do 15. julija

Ljubljana, 1. julija - Lastniki gozdov, ki so zaradi epidemije covida-19 aprila in maja utrpeli najmanj 20-odstotni izpad dohodka, lahko za nadomestilo zaprosijo do 15. julija. Po izračunih Gozdarskega inštituta Slovenije je izpad dohodkov maja dosegel 29 odstotkov, potem ko je v drugi polovici marca znašal 14 odstotkov, aprila pa 35 odstotkov.