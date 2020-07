Pri posavski kolesarski ponudbi stavijo tudi na prihod in odhod z vlakom

Sevnica, 5. julija - V Občini Sevnica, ki sodeluje pri čezmejnem slovensko-hrvaškem projektu ježe in kolesarjenja Ride & Bike 2, so se pri razvoju turističnega kolesarjenja in tovrstni ponudbi oprli tudi na železnico. Ta bo poskrbela za dodaten prihod in odhod kolesarjev ter za prevoz njihovih koles, je zatrdil predstavnik Slovenskih železnic Primož Kokalj.