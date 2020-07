Številni vlomi na Štajerskem, policisti opozarjajo na skupino mlajših žensk

Maribor, 1. julija - V Mariboru so policisti samo v torek obravnavali tri vlome v stanovanja, obenem pa je prišlo še do najmanj štirih vlomov v stanovanjske hiše na območju Lenarta, Slovenske Bistrice in Ptuja. Policisti sklepajo, da jih vrši skupina mlajših žensk, romskega videza, ki se prevaža z vozili hrvaških registrskih oznak. Javnost pozivajo k pozornosti.