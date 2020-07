Policija išče informacije o torkovi nesreči v krožišču pri Gorenju

Velenje, 1. julija - Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, ki se je med voznico kolesa in voznikom večjega osebnega vozila modre barve zgodila v torek okoli 14. ure na krožišču pri glavnem vhodu v podjetje Gorenje v Velenju, policija naproša vse očividce za informacije. Zglasijo naj se na policijski postaji Velenje ali pokličejo na številko 03 8986100 ali 113.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, se je po doslej znanih podatkih voznica kolesa peljala po kolesarski stezi vzporedno s Partizansko cesto iz smeri Velenja proti Šoštanju. Ko je pripeljala v krožišče, je zapeljala naravnost v smeri Šoštanja.

V tem trenutku je po krožišču iz smeri glavnega vhoda Gorenja pripeljal neznani voznik večjega osebnega avtomobila modre barve, v katerem so bili po znanih podatkih voznik ter mlajša ženska in moški. Voznik osebnega vozila je zavijal desno v smeri Partizanske ceste. Pri tem je s sprednjim delom vozila trčil v sprednje kolo kolesarke, ki je pri trčenju padla po vozišču in se poškodovala.

Po trčenju sta se udeleženca na kraju pogovarjala, vendar si podatkov nista izmenjala. Kolesarka je kasneje zaradi bolečin iskala zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Velenje, od koder so policijo obvestili o prometni nesreči.