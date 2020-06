Počivalšek si želi hitre in strokovne preiskave brez očitne politične motivacije

Ljubljana, 30. junija - Hišna preiskava pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku je zaključena, tudi pridržan ni več. Kot so zapisali na njegovem Facebook profilu, je minister "v preiskavi polno sodeloval". Dodali so, da si, kot je že dejal, želi, da bi se nabava opreme preiskala hitro, strokovno neoporečno in brez očitne politične motivacije.