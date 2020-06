Društvo kriminalistov: Ne dopuščamo, da smo poligon za politična preigravanja

Ljubljana, 30. junija - V Društvu kriminalistov Slovenije od ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa pričakujejo opravičilo za izrečene "žaljivke in obdolžitve", ko jih je "ozmerjal z nizkotnimi, popolnoma nedokazanimi konstrukti". "Kot profesionalce nas ne zanima politično dogajanje in politikanstvo in ne dopuščamo, da smo poligon za politična preigravanja," so navedli.